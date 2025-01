Festival Scirubetta, Musolino: “Reggio è la capitale del gelato artigianale”

Presentato in anteprima il Festival Scirubetta nello stand della Città Metropolitana al Sigep di Rimini.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività di promozione territoriale promosso da Palazzo Alvaro con la sua prima storica partecipazione al prestigioso evento fieristico dedicato al comparto dolciario

Il festival Scirubetta, evento dedicato al gelato artigianale, è stato presentato in anteprima alla stampa durante il Sigep 2025 a Rimini.

L’evento, organizzato da Conpait e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito della partecipazione di Palazzo Alvaro all’evento fieristico dedicato alle produzioni dolciarie, ha offerto un’anteprima esclusiva delle iniziative e delle degustazioni che caratterizzeranno il festival.

Durante la presentazione, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di assaggiare il gusto Crema Reggina ed il Bergamotto di Reggio Calabria, due delle specialità più amate, che saranno protagoniste del festival. Gusti e cremosità che incarnano la tradizione gelatiera calabrese e che hanno conquistato subito il palato dei presenti.

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Conpait e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per la riuscita dell’evento.

“Il festival Scirubetta rappresenta un’occasione unica per celebrare la nostra eccellenza gelatiera e per promuovere il turismo enogastronomico nella nostra regione”, ha dichiarato Musolino.

Presente all’iniziativa nazionale anche il consigliere metropolitano delegato alle Attività Produttive, Domenico Mantegna, che ha portato i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’intera squadra amministrativa alla guida di Palazzo Alvaro, ribadendo l’importanza dell’evento e la presenza della Città Metropolitana alla fiera internazionale più importante del settore.

“Questo evento ha rafforzato la reputazione di Reggio Calabria come capitale del gelato artigianale, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo”, hanno avuto modo di affermare Musolino e Mantegna. Insieme a loro, le altre importanti associazioni di categoria Apar e Apga.

Giovanna Pizzi, infine, ha anticipato qualche spunto della comunicazione mediatica in programma per il quarto appuntamento. Dopo i giornalisti nazionali di settore, altre importanti novità sono attese ed in itinere.