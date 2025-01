‘CivicLab Giovani’: la Prefettura invita i ragazzi al dibattito pubblico

In Prefettura l'incontro con i Dirigenti Scolastici per lanciare un percorso di conferenze dedicate ai giovani

Un rapporto sinergico tra le istituzioni e la società civile per proporre agli studenti delle scuole reggine di diventare protagonisti del dibattito pubblico sul futuro del territorio. Questo l’obiettivo dell’incontro tenutosi questa mattina in Prefettura alla presenza del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, del Prefetto Clara Vaccaro, del Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Reggio Calabria Antonino Domenico Cama, della Presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti Natalia Spanò e dei Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi individuati come partner del progetto.

Sarà l’Associazione Nuovi Orizzonti ad occuparsi di animare il dibattito, nel contesto di un progetto denominato CivicLab Giovani, che prevede una serie di incontri territoriali, già a partire dal prossimo mese di febbraio, fino alla chiusura dell’anno scolastico. L’intento è quello di favorire la partecipazione dei giovani, attraverso le istituzioni scolastiche, nei processi decisionali e nell’elaborazione di proposte da sottoporre alle istituzioni per un percorso di crescita che coinvolga il territorio e abbia una ricaduta sul loro futuro.

Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Falcomatà

“Un progetto – ha affermato il sindaco Falcomatà – che costituisce uno straordinario valore aggiunto per il nostro territorio. Siamo felici che le scuole abbiano accolto l’invito del Prefetto, che ringrazio per la sua attività di stimolo e per l’apertura ad una pronta collaborazione con le istituzioni territoriali. Un plauso sincero all’attività che Natalia Spanò ed il suo team stanno portando avanti, ormai da anni, con il coinvolgimento delle scuole reggine. Condivido l’obiettivo di provare a ribaltare il punto di vista, mettendo al centro i bisogni e le aspettative dei nostri ragazzi, invitandoli ad esprimersi ed ascoltando dalla loro viva voce, senza alcuna interferenza, quali sono le priorità che intendono indicarci, quali obiettivi, quali tematiche risultano di principale interesse per il loro futuro”.