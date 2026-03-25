City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI
In Evidenza

Reggio, Nucera a sostegno dell’Aism: ‘Il loro impegno migliora la vita delle persone con sclerosi multipla’

Comune al fianco dei volontari. In programma un incontro formativo sul "Progetto di vita" e la nuova riforma della disabilità

25 Marzo 2026 - 16:03 | Comunicato Stampa

welfare aism marzo ()

«L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria è al fianco delle volontarie e dei volontari dell’Aism che con il loro impegno quotidiano contribuiscono non solo a migliorare la vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, ma operano per un cambiamento culturale e civile, nonché normativo, nell’approccio alla disabilità».

È quanto dichiara l’assessora al Welfare, Lucia Nucera, a margine di un incontro tenutosi negli uffici del settore comunale Welfare a cui hanno partecipato Donatella Cornero (presidente sezione provinciale Aism), Mariella Lombardo (vicepresidente), Sissy Facciola (tesoriera), Caterina Pizzonia (operatore locale di progetto), Nina Nucera (Servizio Civile Universale).

welfare aism marzo ()

Appuntamento venerdì 27 marzo nella sede Aism

L’assessora Nucera invita la cittadinanza a partecipare all’incontro informativo che si terrà venerdì 27 marzo prossimo nella sede Aism, in via Croce Cimitero, nel corso del quale verranno approfonditi alcuni aspetti legati al Progetto di vita e alla nuova riforma della disabilità. La prima parte dell’incontro sarà dedicata a un approfondimento teorico su strumenti, procedure e prospettive della riforma, mentre un ulteriore spazio sarà dedicato a domande, confronto e condivisione.

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Attualità