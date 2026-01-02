Reggio, gran Concerto di Capodanno, Latella: ‘2000 spettatori per una  tradizione che si rinnova e si consolida’ – FOTO

Il consigliere delegato: «Quest'anno abbiamo fatto il bis, per un successo testimoniato da una straordinaria partecipazione di pubblico di reggini e turisti»

«Con quasi duemila spettatori per due eventi, alle 18 e alle 21, il Gran Concerto di Capodanno al Teatro “Francesco Cilea” raddoppia e si consolida come uno degli appuntamenti culturali più attesi della città». Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere comunale delegato al Turismo e allo Sport, Giovanni Latella, all’indomani dell’evento di Capodanno che ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Amministrazione comunale e metropolitana.

«Quest’anno il Gran Concerto di Capodanno ha fatto il bis – ha chiarito il delegato – confermando una tradizione che cresce nel tempo, testimoniata da una straordinaria partecipazione di pubblico di reggini e turisti. Due spettacoli all’insegna della musica e della cultura, che hanno visto protagonisti l’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea”, fortemente voluta dalla Città Metropolitana e dal Comune, ospitata nel teatro cittadino, il vero e proprio “salotto buono” della città. Gli spettacoli sono stati inseriti nel cartellone di “Reggio Città Natale”, offrendo agli spettatori un inizio d’anno all’insegna della tradizione e della qualità artistica, con ingresso gratuito».

L’Orchestra è stata diretta dal maestro Alessandro Tirotta e ha visto le esibizioni del soprano Gaia Cerri, del mezzosoprano Chiara Tirotta, del tenore Ivan Defabiani e del baritono Raffaele Facciolà, arricchite dalle coreografie dei ballerini dirette da Gabriella Cutrupi.

«Il gran concerto di Capodanno, grazie al lavoro dell’Amministrazione reggina, è diventato un appuntamento atteso e che costituisce una bellissima tradizione per la nostra città – ha concluso Latella – salutiamo l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo di altissimo livello qualitativo, che ha valorizzato i nostri musicisti e gli artisti reggini. Sicuramente è un buon inizio per la città per il 2026».