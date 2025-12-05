Natale a Reggio, Confcommercio rilancia ‘Compro sotto casa’. Labate: ‘Crediamo nel potere dei nostri negozi’

"La collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni, determinante per una città più accogliente, dinamica e competitiva". La nota di Confcommercio

In vista del Natale 2025, Confcommercio Reggio Calabria rilancia la campagna “Compro Sotto Casa”, giunta alla sua sesta edizione, rinnovando l’invito ai cittadini a sostenere il commercio di vicinato e a scegliere modalità di acquisto più consapevoli e legate al territorio. Scegliere i negozi sotto casa significa contribuire a:

rafforzare la rete dei servizi

tutelare la qualità delle attività locali

valorizzare l’identità dei quartieri cittadini.

“Da diversi anni l’intero sistema Confcommercio – dal livello nazionale ai territori – porta avanti questo appello, dichiara Lorenzo Labate, Presidente di Confcommercio Reggio Calabria. Crediamo profondamente nel ruolo dei negozi sotto casa per la vitalità economica e sociale delle nostre città e, per questo, difendere e riprogettare l’identità dei nostri comuni è una sfida ambiziosa che in Confcommercio perseguiamo con determinazione. In questo senso è positivo registrare attenzione da parte dell’Assessore alle Attività Produttive, Alex Tripodi, con il quale ci stiamo confrontando in questi giorni in vista dell’imminente avvio dei mercatini natalizi e di altre importanti iniziative già programmate che presto troveranno attuazione”.

Confcommercio sottolinea come la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni sia determinante per rendere Reggio Calabria una città più accogliente, dinamica e competitiva. In quest’ottica, l’Associazione di Categoria sta investendo con crescente decisione nella formazione della classe imprenditoriale, attraverso percorsi pensati per rafforzare competenze, qualità del servizio e capacità di partecipare attivamente allo sviluppo del territorio.

La collaborazione con l’Assessore Alex Tripodi

Nel solco del dialogo avviato nelle scorse settimane, l’Assessore Tripodi evidenzia come la collaborazione con Confcommercio sui temi centrali del commercio di prossimità, della rigenerazione urbana e della costruzione di comunità coese rappresenti “un tassello essenziale per valorizzare il lavoro degli operatori e migliorare l’accoglienza complessiva di Reggio Calabria, anticipando la piena sinergia su un nuovo, importante progetto dedicato alla promozione del territorio e alla valorizzazione del tessuto commerciale locale, che verrà presentato a breve alla città”.

La campagna è attiva anche sui social con l’hashtag #ComproSottoCasa