Reggio, riparte al Museo Archeologico Nazionale il ciclo di conferenze ‘Radici’

Tema del primo appuntamento Tommaso Campanella, "analisi del pensiero di un intellettuale scomodo ed autonomo, e attuale…"

“Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia; […] / Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, / ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, / tutti a que’ tre gran mali sottostanno, / che nel cieco amor proprio, figlio degno / d’ignoranza, radice e fomento hanno”.



(da Delle radici de’ gran mali del mondo)

Riprende a Reggio Calabria mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale, con il suo primo appuntamento il ciclo di conferenze Radici, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle fondamenta della cultura nella prospettiva di unire fatti del passato e del presente, contribuendo anche ad inquadrare le vicende del prossimo futuro, ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott. Salvatore Timpano, nell’ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Questo primo appuntamento su “Tommaso Campanella, analisi del pensiero di un intellettuale scomodo ed autonomo, e attuale…“, apre il ciclo di conferenze, organizzato in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dedicato ai tre grandi pensatori anticonformisti meridionali, martiri del libero pensiero: Tommaso Campanella, Giordano Bruno e Bernardino Telesio.

Programma

Saluti

Dott. Fabrizio Sudano

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di

Reggio Calabria

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Dott. Salvatore Timpano

Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

Interviene

Prof. Giuseppe Caridi, storico: La Calabria al tempo di Campanella

Relaziona

Prof.ssa Francesca Neri – Critico letterario

Dibattito

Conclusioni e saluti

Dott. Salvatore Timpano

Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS