Confesercenti presenta ‘Visione Reggio 2030’, per costruire il futuro della città

Aloisio: “Reggio ha bisogno di una direzione comune, Visione 2030 nasce per unire e costruire insieme il cambiamento”

Reggio Calabria ha bisogno di una visione comune, di una direzione capace di unire le energie, mettere a sistema le idee e trasformare le potenzialità in risultati concreti. Da questa convinzione nasce “Visione Reggio 2030”, il documento strategico elaborato da Confesercenti Reggio Calabria, che sarà presentato ufficialmente venerdì 21 novembre alle ore 9:30 nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio.

Visione Reggio 2030: un progetto per costruire il futuro

Un progetto che non parla solo di economia o turismo, ma di futuro. Un invito a guardare oltre l’emergenza e la frammentazione, per costruire un modello di sviluppo sostenibile e condiviso, capace di valorizzare le forze migliori del territorio.

«Abbiamo voluto realizzare uno strumento che aiuti a fare sintesi, che metta in connessione ciò che oggi è disperso – spiega Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria. Visione Reggio 2030 non nasce per sostituirsi alle istituzioni, ma per affiancarle. È un contributo, un punto di partenza, un invito al confronto aperto. Perché Reggio ha bisogno di guardare avanti con coraggio e di crederci insieme».

Sette pilastri per una strategia integrata

Il documento si fonda su sette pilastri strategici, che rappresentano le direttrici su cui costruire un futuro possibile e competitivo per la città:

Turismo come architrave dell’economia locale;

come architrave dell’economia locale; Imprese e fiscalità di vantaggio come leve di crescita;

come leve di crescita; Rigenerazione urbana e borghi come occasione di rinascita;

come occasione di rinascita; Digitalizzazione e mobilità integrata per una città connessa e moderna;

e per una città connessa e moderna; Manutenzione e cura urbana come condizione di vivibilità e attrattività.

Un sistema che tiene insieme persone, territori, competenze e valori.

«Non è un elenco di promesse o di buone intenzioni – sottolinea Aloisio – ma un percorso di metodo: analisi, strategia, azione e partecipazione. Perché il futuro non si attende, si costruisce. E nessuno può farlo da solo».

Un percorso aperto alla partecipazione

La presentazione del 21 novembre segnerà l’avvio di un percorso partecipato, aperto a istituzioni, imprese, cittadini e associazioni che vorranno contribuire con idee, esperienze e proposte. Subito dopo la presentazione, il documento sarà disponibile sul sito di Confesercenti Reggio Calabria, da cui si potrà scaricare e commentare, inviando osservazioni o integrazioni.