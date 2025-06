Nasce Confguide Reggio, Giubilo: ‘Il biglietto da visita della nostra città’

Ai nastri di partenza l’avventura di Confguide Reggio Calabria, la sezione territoriale del sindacato nazionale delle guide turistiche costituito in seno a Confcommercio, con l’obiettivo di tutelare, rappresentare e promuovere la professionalità delle guide abilitate, valorizzandone il ruolo strategico all’interno del comparto turistico.

A coordinare il nuovo gruppo sarà Francesca Mangiola, guida certificata con una consolidata esperienza nel settore, affiancata da Mosè Diretto, Luna Lytuynenko e Alessandra Moscatello, già attivamente coinvolti nella costituzione di un nucleo di professionisti qualificati, accomunati dall’impegno a contribuire in maniera strutturata allo sviluppo turistico e culturale della città.

“La guida turistica, così come indicato dalla normativa vigente, è impegnata nell’illustrazione e interpretazione del valore e del significato del patrimonio materiale e immateriale che caratterizza la specificità del territorio – spiega Francesca Mangiola.

Il nostro è un lavoro affascinante: ogni giorno entriamo in contatto con turisti italiani e stranieri, contribuendo attivamente a costruire l’immagine di Reggio Calabria e a promuovere la tutela, valorizzazione e conservazione della nostra identità culturale.

L’incarico di coordinatrice del gruppo Confguide all’interno di Confcommercio provinciale rappresenta un’ottima opportunità per dare voce e forza alla nostra categoria, generare sinergie e affrontare con strumenti adeguati le sfide che il settore ci pone.

Siamo un gruppo forte, coeso ed in continua crescita. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa rappresenti un primo passo, importante e concreto, verso un’identità collettiva forte, riconoscibile e orientata al futuro”.