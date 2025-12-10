Reggio, presentata la segreteria Confintesa Metro City. Raffa: ‘Una scommessa per questa terra’

È stata presentata nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la Segreteria generale di Confintesa Reggio Calabria Città Metropolitana. All’incontro hanno preso parte, per l’Amministrazione comunale, l’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi e il consigliere comunale con delega al Turismo e allo Sport Giovanni Latella. Per Confintesa erano presenti il segretario generale Francesco Prudenzano, il coordinatore regionale Saverio Pizzuti e il segretario generale di Reggio Calabria Città Metropolitana Renato Raffa, che ha anche moderato i lavori.

Raffa ha espresso «orgoglio ed entusiasmo per un inizio che rappresenta una scommessa per questa terra. Una scommessa che parte da palazzo San Giorgio, dalla casa dei cittadini per ripartire dalla dignità della persona».

Il segretario ha auspicato «un percorso importante e condiviso con le istituzioni, fondato su collaborazione e responsabilità».

Dati drammatici in Calabria: disoccupazione, NEET e spopolamento

«I dati sulla Calabria – ha affermato ancora Raffa – sono drammatici: abbiamo perso oltre il 10% della popolazione lavorativa dal 1995, con quasi un calabrese su due a rischio povertà e un tasso di NEET (giovani inattivi) che è il più alto d’Italia, al 26,2%. La riduzione della disoccupazione non è merito di nuovi posti, ma del ritiro delle persone dal mercato. Ci chiediamo: quale madre partorisce i propri figli per vederli andar via? Confintesa si pone come Osservatorio di sicura attendibilità, respingendo con forza l’idea di un sindacato politicizzato, con l’obiettivo di affrontare questa crisi strutturale che mina la dignità della persona. Dobbiamo lavorare insieme, Istituzioni e corpi intermedi, per un confronto snello e pratico che progetti un futuro duraturo e inclusivo».

Confintesa: sindacato contro la crisi della democrazia rappresentativa

Il segretario generale Prudenzano ha illustrato i punti salienti della visione di Confintesa:

«Siamo presenti da tre anni nel CNEL. In questo territorio esiste un problema di democrazia che vogliamo contribuire ad affrontare con segni concreti. Il ruolo del sindacato ha un valore essenziale come rappresentanza collettiva: vogliamo rimettere al centro un’idea sana di corpo intermedio, non confusa con altri interessi».

L’assessore Tripodi ha evidenziato che «partire da questa sala significa costruire un rapporto forte con le istituzioni locali. È un’iniziativa che può aprire un percorso nuovo in un momento di crisi della democrazia rappresentativa».

Ha poi ribadito l’importanza dei luoghi di lavoro come «primo pilastro della partecipazione», aggiungendo che «il rapporto con chi produce deve rientrare in un’agenda ampia, in cui il sindacato è parte attiva di un processo di democrazia diretta».

Il consigliere Latella ha rivolto un benvenuto alla nuova Segreteria, definendola:

«una presenza di diritti e di democrazia. Serve richiamare l’attenzione sul mondo giovanile, su chi cerca lavoro e su chi è costretto a lasciare la città»

ed ha poi ricordato il prezioso lavoro svolto dall’Amministrazione Falcomatà sul precariato:

«Abbiamo stabilizzato oltre 200 lavoratori, restituendo dignità al lavoro e rafforzando l’organico comunale. È una base da cui partire per continuare, insieme, a trasformare le difficoltà in occasioni di sviluppo».

Il coordinatore regionale Pizzuti ha posto l’accento sulle emergenze sociali: