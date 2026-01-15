Reggio, cerimonia di consegna per le borse di studio del concorso nazionale ‘Antonino Scopelliti’

Un'occasione per far conoscere il territorio agli studenti e alle loro famiglie provenienti da diverse parti d’Italia

La Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di comunicare che giorno 21 gennaio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti.

Il concorso, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e giunto alla sua VII edizione, è stato indetto in collaborazione con l’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità della Scuola).

Il bando, articolato in diverse sezioni, è stato rivolto:

agli studenti delle classi quinte della scuola primaria per la sezione artistico–figurativa

per la agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per la sezione letteraria

per la agli studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado per la sezione social media

La traccia del concorso, dal titolo Uguali e diversi: crescere insieme nel rispetto, trae ispirazione dal discorso tenuto dall’On. Mara Carfagna in data 25 novembre 2021 presso la Camera dei deputati in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e dalle grandi battaglie sostenute da Tina Lagostena Bassi, avvocato che già negli anni Sessanta ha cercato di dare una svolta ai processi che vedevano le donne vittime del maschilismo presente nei tribunali.

Parità di genere e rispetto delle differenze

Gli studenti partecipanti sono stati invitati ad affrontare la questione della parità di genere, riflettendo sulle dinamiche di una società in continua trasformazione, dove le pari opportunità tra uomini e donne rappresentano ancora un traguardo da raggiungere pienamente.

La parità di genere non significa solo uguaglianza nei diritti, ma anche rispetto delle differenze, libertà di espressione e riconoscimento del valore di ogni individuo, al di là del genere.

Un’occasione di crescita e valorizzazione del territorio

La premiazione non sarà soltanto un momento di condivisione e gioia per i partecipanti, ma anche un’opportunità per far conoscere il territorio agli studenti e alle loro famiglie provenienti da diverse parti d’Italia.