Bilancio, edilizia e Palestina: il Consiglio Comunale di Reggio torna a riunirsi

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria tornerà a riunirsi in sessione straordinaria il prossimo 17 marzo 2025 alle ore 8:30, presso la Sala Repaci di Palazzo Alvaro.

Anche questa volta, la scelta della sede è dovuta all’indisponibilità della storica sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, attualmente in fase di ristrutturazione.

Leggi anche

I punti all’ordine del giorno

Durante la seduta, il Consiglio Comunale discuterà e delibererà su diversi temi di grande rilevanza per la città, tra cui:

Donazione del monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri , da collocare presso Largo Caduti di Nassiriya .

, da collocare presso . Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 , fondamentale per la pianificazione strategica del Comune.

, fondamentale per la pianificazione strategica del Comune. Individuazione delle aree per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P. e P.I.P.) per l’anno 2025.

per l’anno 2025. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi al contenzioso tributario di dicembre 2024 .

relativi al . Risoluzione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e un appello per la pace in Medio Oriente.

Seconda convocazione il 18 marzo in caso di mancato numero legale

Nel caso in cui la seduta del 17 marzo non raggiunga il numero legale necessario per la validità delle delibere, il Consiglio Comunale si riunirà nuovamente in seconda convocazione il 18 marzo 2025 alle ore 8:30, sempre presso Palazzo Alvaro.

Un Consiglio tra questioni locali e temi internazionali

L’ordine del giorno prevede decisioni cruciali per Reggio Calabria, con provvedimenti su urbanistica e finanza, ma anche una presa di posizione su questioni di rilievo internazionale, come la situazione in Palestina e il richiamo alla pace in Medio Oriente.