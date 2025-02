Reggio Calabria, il Consiglio Comunale è un fantasma: solo quattro sedute in otto mesi

"Chi l'ha visto?" a Palazzo San Giorgio, il consiglio comunale è ormai un evento raro. Nel frattempo, sono in corso lavori di digitalizzazione per migliorare i servizi dell'Aula Battaglia. Foto

Quattro sedute del consiglio comunale in (ad oggi) otto mesi. E’ questo il poco invidiabile score relativo all’aula consiliare del Comune di Reggio Calabria, un luogo ormai da ‘Chi l’ha visto?’. Quando marzo è ormai alle porte, nessuna seduta nel 2025: 22 luglio, 30 settembre, 11 novembre e 27 dicembre le date degli ultimi appuntamenti del 2024.

Per onestà, vi è da premettere che il secondo tempo dell’amministrazione Falcomatà si è contraddistinto sin dai primi vagiti per un passo felpato, passo che però nell’ultimo anno è praticamente diventato una retromarcia.

Come se non bastasse, oltre agli appuntamenti\eventi sempre più rari all’interno dell’Aula Battaglia, il fatto che gli stessi siano ormai infarciti di preliminari (dove maggioranza e opposizione questionano sullo scibile umano) e debiti fuori bilancio, lasciando alla vera natura delle sedute consiliari, ovvero discussione e approvazione di atti fondamentali per i cittadini, soltanto le briciole.

La normale attività amministrativa di un Comune passa inevitabilmente dal dibattito e dalle decisioni prese in Consiglio, ma a Reggio Calabria questo meccanismo sembra essersi quasi bloccato. La frequenza estremamente ridotta delle sedute non solo rappresenta un inedito dal punto di vista istituzionale, ma compromette il corretto funzionamento della macchina amministrativa.

In un momento in cui la città ha bisogno di risposte concrete su temi cruciali come servizi pubblici, bilancio e gestione delle emergenze, l’assenza di un dibattito politico strutturato rischia di rallentare ogni processo decisionale.

I consiglieri di opposizione hanno manifestato più volte il loro disappunto, sottolineando come questa situazione metta a rischio la trasparenza e la democrazia. L’assemblea cittadina dovrebbe essere il luogo in cui si affrontano i problemi della città e si cercano soluzioni condivise, ma senza un numero adeguato di riunioni, ogni discussione viene rinviata o addirittura evitata.

Anche i cittadini iniziano a manifestare malcontento per un’amministrazione che sembra sempre più distante dalla loro quotidianità. La partecipazione civica è già di per sé una sfida, ma quando il massimo organo di rappresentanza comunale non si riunisce con regolarità, il senso di sfiducia nelle istituzioni cresce. L’assuefazione sembra essere ormai l’aria, piuttosto irrespirabile, che si respira in giro per la città.

Il rischio è che questa situazione diventi la normalità, come già sembra essere in realtà, con conseguenze negative sulla gestione della città. Reggio Calabria avrebbe bisogno di una guida amministrativa presente e operativa, non di un Consiglio Comunale fantasma.

Si attende in questo senso un impulso dal Presidente del Consiglio Enzo Marra, con l’iter che prevede solitamente la convocazione del consiglio dopo che i diversi capigruppo hanno discusso dei vari punti da inserire all’ordine del giorno.

Resta da vedere se nelle prossime settimane (questo è l’auspicio) il triste trend muterà, con l’Aula Battaglia che inizierà ad essere frequentata maggiormente da Sindaco, Giunta e consiglieri comunali, oppure se il clima da campagna elettorale che ormai si respira in riva allo Stretto, diraderà ancora le sedute sino all’atteso appuntamento con le urne.

Nel frattempo, in perenne attesa dei protagonisti in carne e ossa, l’aula vive di vita propria. All’interno dell’Aula Consiliare Battaglia infatti (come illustrato dalle fotografie) sono in corso da alcune settimane dei lavori di digitalizzazione che, una volta completati, renderanno l’ambiente più moderno ed efficiente.

L’aula si presenterà rinnovata con diverse novità volte a migliorare l’attività consiliare e a garantire maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini.

In fase di installazione nuove postazioni dotate di microfoni e piccoli schermi, permettendo così una gestione più ordinata degli interventi e un servizio di streaming potenziato, affinché tutti i cittadini possano seguire in tempo reale le sedute.

Questo adeguamento tecnologico segue l’esempio di quanto già avvenuto nell’Aula Consiliare di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, che di recente ha adottato strumenti digitali per rendere il lavoro istituzionale più accessibile e al passo con i tempi.