Reggio, avviso pubblico per l’adesione alla Consulta ‘Culture e dialogo interreligioso’

Sono sei le Consulte comunali attualmente attive. Pubblicate le modalità di partecipazione e i dati aggiornati sull’Albo delle associazioni

Il Comune di Reggio Calabria ha istituito nei mesi scorsi una nuova Consulta: “Culture, integrazione multietnica e dialogo interreligioso”.

Il diritto alla partecipazione alle Consulte viene acquisito dai rappresentanti della singola associazione che possono presentare istanza utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione e disponibile a questo link.

Le Consulte istituite

Le Consulte attualmente istituite sono: “Assetto del territorio”; “Programmazione e servizi generali”, “Politiche sociali e del lavoro” competente anche per le politiche per la famiglia, la legalità, le comunità straniere e l’immigrazione; “Lavoro, sviluppo, risorse Ue”; “Città Metropolitana e Decentramento”; “Culture, integrazione multietnica e dialogo interreligioso”, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 31 luglio 2025.

La Segreteria generale dell’ente procede alla verifica periodica di aggiornamento dell’Albo delle associazioni sulla base, anche, di nuove richieste d’iscrizione eventualmente pervenute. Dall’ultimo espletamento dell’istruttoria è emerso che in totale sono 522 le associazioni idonee da iscrivere all’Albo, di cui 151 fanno parte delle Consulte.