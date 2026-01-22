Reggio, Fabio Mulonia eletto Presidente dell’Ordine dei Commercialisti

I Commercialisti reggini hanno espresso la propria preferenza. Il Dr. Fabio Mulonia è il nuovo Presidente dell’organismo professionale per il prossimo quadriennio. L’unica lista presentata per il necessario rinnovo del consiglio direttivo è la conferma del grande lavoro di inclusione e massima condivisione fin qui svolto. Rispetto della legalità e della trasparenza, coinvolgimento incondizionato di tutti gli iscritti, condivisione ed unità, sono stati i principi che hanno posto l’Ordine dei Commercialisti reggini ad essere un punto di riferimento non solo nel territorio metropolitano ma anche per le proprie istituzioni regionali e nazionali.

Il Dr. Mulonia, al termine di una partecipata tornata elettorale, ha capeggiato la lista significativamente denominata “VERSO IL FUTURO PER UNA PROFESSIONE CHE CAMBIA”. Un motto che sintetizza il programma della nuova governance: affrontare le sfide che il cambiamento culturale della professione impone mantenendo saldo il rispetto delle regole a la centralità della figura del commercialista.

Il nuovo Consiglio e i consensi

Il neo Presidente Mulonia sarà affiancato da una squadra di professionisti che ha raccolto un ampio consenso tra gli iscritti. Di seguito i voti ottenuti dai componenti della lista che andranno a formare il nuovo Consiglio dell’Ordine: Fabio Mulonia Presidente (408) ; Graziamaria Fiumanò (279); Alessandro Giordano (268); Teodora Gattuso (254); Marcello Febert (251); Domenico D’Amico ( 237); Concetta Grimi (232); Antonella Zinnarello (196); Fabrizio Condemi (182); Flavia Ditto (155); Antonello Catanese (155)

Una visione per il futuro

Ha commentato a caldo il Presidente Mulonia: “Il risultato del consenso ricevuto non è un traguardo, ma l’inizio di un percorso condiviso. La nostra attività sarà incentrata alla prosecuzione in continuità del brillante lavoro svolto dal Consiglio uscente con Presidente il Dr. Stefano Maria Poeta, che ringrazio per tutto quanto da lui fatto con tanto sacrificio, dedizione e grande animo protettivo verso tutti gli iscritti nessuno escluso, per lui il collega prima di tutto. Nella consapevolezza della metamorfosi profonda che sta attraversando la nostra professione, il nostro obiettivo sarà quello di supportare i colleghi in questo cambiamento, garantendo formazione di alta qualità e una presenza autorevole dell’Ordine nei tavoli istituzionali”.

Nella tornata elettorale si è provveduto a nominare il nuovo Collegio dei Revisori ed il nuovo Comitato Pari Opportunità.

Il nuovo Collegio dei revisori e i consensi

Santina Inserra (Presidente) (207); Maria Modaffari (200); Demetrio Carlo Monorchio (160); Daniela Scopelliti (102); Annunziato Siviglia (96)

Il nuovo Comitato Pari opportunità e i consensi

Innocenzio Macheda (229); Caterina Pitasi (170); Patrizia Crucitti (166); Santina Inserra (162); Daniela Scopelliti (149); Daniela Naccarato (147)