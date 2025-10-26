Reggio, sostegno alle famiglie e contributi per i centri estivi: come presentare la domanda
Il Comune apre il bando per i contributi alle famiglie con minori iscritti ai centri estivi 2025. Domande online dal 27 ottobre al 26 novembre.
26 Ottobre 2025 - 09:36 | Comunicato
Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso per l’erogazione di un contributo economico a rimborso destinato alle famiglie per la frequenza dei minori ai centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa attivi sul territorio comunale.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Welfare, coprirà le spese sostenute nel periodo giugno/settembre 2025 per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive.
Sostegno economico alle famiglie reggine
L’obiettivo principale è sostenere concretamente le famiglie sul piano economico.
Possono beneficiare del contributo le famiglie con minori di età compresa tra 0 e 17 anni residenti nel Comune di Reggio Calabria, a condizione che non abbiano già usufruito di altre agevolazioni per le medesime finalità.
Presentazione delle domande
La procedura di presentazione delle domande sarà esclusivamente telematica e accessibile tramite la piattaforma SVU – Sportello Virtuale Unico (https://svu.reggiocal.it). Sarà necessario l’utilizzo delle credenziali SPID/CIE del richiedente.
I termini per la presentazione delle istanze si apriranno alle ore 08:00 del 27 ottobre 2025 e si chiuderanno alle ore 12:00 del 26 novembre 2025.
Le parole dell’Assessore Lucia Anita Nucera
L’Assessore alle politiche sociali del comune, Lucia Anita Nucera, ha espresso grande soddisfazione per l’attivazione del bando:
“Questa misura rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno per una Città Inclusiva e Solidale. Sappiamo bene quanto i mesi estivi possano diventare onerosi e complessi per le famiglie reggine. Con il rimborso per i Centri Estivi, vogliamo dare un sostegno economico tangibile, ma soprattutto un aiuto concreto alla gestione del tempo familiare, sapendo che i propri figli stanno vivendo esperienze educative e ricreative di qualità sul nostro territorio. Invitiamo tutte le famiglie che ne hanno i requisiti a non perdere questa opportunità e a presentare la domanda sulla piattaforma telematica entro la scadenza prevista. Per qualsiasi chiarimento, i nostri uffici sono a completa disposizione”.