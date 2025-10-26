Reggio, sostegno alle famiglie e contributi per i centri estivi: come presentare la domanda

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso per l’erogazione di un contributo economico a rimborso destinato alle famiglie per la frequenza dei minori ai centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa attivi sul territorio comunale.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Welfare, coprirà le spese sostenute nel periodo giugno/settembre 2025 per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive.

Sostegno economico alle famiglie reggine

L’obiettivo principale è sostenere concretamente le famiglie sul piano economico.

Possono beneficiare del contributo le famiglie con minori di età compresa tra 0 e 17 anni residenti nel Comune di Reggio Calabria, a condizione che non abbiano già usufruito di altre agevolazioni per le medesime finalità.

Presentazione delle domande

La procedura di presentazione delle domande sarà esclusivamente telematica e accessibile tramite la piattaforma SVU – Sportello Virtuale Unico (https://svu.reggiocal.it). Sarà necessario l’utilizzo delle credenziali SPID/CIE del richiedente.

I termini per la presentazione delle istanze si apriranno alle ore 08:00 del 27 ottobre 2025 e si chiuderanno alle ore 12:00 del 26 novembre 2025.

Le parole dell’Assessore Lucia Anita Nucera

L’Assessore alle politiche sociali del comune, Lucia Anita Nucera, ha espresso grande soddisfazione per l’attivazione del bando: