Reggio, sospesa un’attività di intrattenimento serale: lavoratori in nero e maxi sanzione

Gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria, nell’ambito di attività disposte dalla Prefettura e coordinate dalla Questura, hanno effettuato nei giorni scorsi controlli nei pubblici esercizi nei quali si svolgono eventi di pubblico intrattenimento serale.

L’attività di una società operante in città è stata sospesa per aver impiegato i 3 lavoratori presenti senza un regolare contratto; per riaprire l’esercizio, il titolare dovrà regolarizzare i lavoratori coinvolti e versare la somma aggiuntiva pari a 2.500 euro e la maxi-sanzione di 11.700 euro. A questi importi si aggiungono le sanzioni estintive relative alle prescrizioni penali notificate per la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli e sanzioni per lavoro nero in città

Sempre a Reggio Calabria, in un ristorante gli ispettori del lavoro hanno individuato 2 lavoratori stranieri, di cui uno privo di regolare permesso di soggiorno. L’impresa è stata sospesa per lavoro nero; per riaprire dovrà regolarizzare il dipendente straniero con il permesso di soggiorno e versare una somma pari a 2.500 euro, oltre alla maxi-sanzione aggravata di 8.200 euro.

A carico del titolare sono state emesse anche prescrizioni penali e sanzioni estintive per la mancata visita medica e la mancata formazione del personale.

Nella Locride, gli ispettori hanno sospeso le attività di un bar nel quale, tra i 5 dipendenti presenti al momento dell’accesso, ne è stato accertato uno irregolare: si tratta di un lavoratore straniero, privo di permesso di soggiorno.

Ispezioni nella Locride e nella Costa Viola

Anche in questo caso il titolare, per riaprire l’esercizio, dovrà versare una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro e una maxi-sanzione aggravata dall’accertamento di manodopera irregolare in Italia, che in questo caso ammonta a 4.300 euro. In un controllo effettuato con la Guardia di Finanza, in un bar della Costa Viola, l’unico lavoratore alle dipendenze dell’impresa è risultato in nero. In questo caso la sanzione è pari a 3.900 euro. I controlli hanno interessato anche una microimpresa agricola, con un solo occupato, che è risultato senza contratto: l’azienda è stata sanzionata per lavoro nero con una multa di 3.900 euro