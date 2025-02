Reggio, Confindustria e Ordine degli Avvocati: focus sulle Società Benefit tra modello di business, opportunità e sostenibilità

In programma domani il convegno 'L’evoluzione delle Società Benefit in Italia. Case studies ed esperienze di successo'

Venerdì 28 febbraio presso il salone di Confindustria di Reggio Calabria si svolgerà il convegno “L’evoluzione delle Società Benefit in Italia”. Una tematica ormai attuale, un’esigenza in espansione che ha richiamato l’attenzione dell’Arch. Malaga Cavalea, (Presidente sezione cartaria, editoria e comunicazione Confindustria Reggio Calabria) dell’Avv. Antonino Quattrone (Presidente della camera degli avvocati tributaristi della provincia di Reggio Calabria) e dell’Avv. Mariangela Zito del Foro di Roma al fine di organizzare un convegno ricco di argomenti, fonte di nuovi sviluppi e nuove prospettive nell’ambito imprenditoriale. Relatori autorevoli daranno all’evento anche un taglio pratico ed esperienziale, oltre che istituzionale.

L’obiettivo è quello di portare a conoscenza professionisti ed imprenditori delle opportunità del modello di business delle società benefit, i relativi vantaggi fiscali e gli adempimenti nella costituzione e nell’avviamento delle stesse.

Non mancheranno gli interventi sui casi pratici di prestigiose aziende che hanno già attuato questo modello e che illustreranno la loro esperienza in merito alle società benefit e alle B Corp.

Il convegno è accreditato all’Ordine degli Avvocati.

SALUTI ISTITUZIONALI

Ing. Domenico Vecchio – Presidente Confindustria Reggio Calabria

Dott. Antonino Tramontana – Presidente Camera di Commercio Reggio Calabria

Avv. Rosario Infantino – Presidente Ordine Avvocati della provincia di Reggio Calabria

INTERVENTI

Avv. Mariangela Zito

Società Benefit: un modello di fare business innovativo

Avv. Antonino Quattrone – Presidente della camera degli avvocati tributaristi della provincia di Reggio Calabria

Focus sugli aspetti fiscali e sui vantaggi per chi adotta il modello Benefit

Notaio Francesca Sgrò

Gli adempimenti statutari e la previsione degli obiettivi Benefit

Casi pratici su benefici e sfide della trasformazione in Società Benefit

Dott. Francesco Biacca – Evermind S.r.l. Società Benefit

Give before you get: il modello Evermind Società Benefit

Dott. Lorenzo Vassallo – Responsabile Sostenibilità, Etica ed Ambiente Capua 1880

Dalla Società Benefit alla B Corp: un percorso internazionale verso un business responsabile

Dott. Stefano Negroni – Aton SpA Società Benefit

Dalla digitalizzazione alla rigenerazione: il modello di Aton SpA Società Benefit

Avv. Marco Parisi – Procuratore e Direttore Amministrativo – Commerciale Soseteg S.p.A. Società Benefit

L’impatto territoriale ed il beneficio extra aziendale

MODERA

Arch. Malaga Cavalea – Presidente Sezione Cartaria, editoria e comunicazione

Confindustria Reggio Calabria