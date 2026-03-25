Reggio, successo alla Mediterranea per il corso sulla difesa esplosiva

Il 18 marzo ha segnato il debutto di un percorso formativo senza precedenti per il territorio calabrese. Il corso “Resistive Blast Design: Engineering for Safety & Durability”, nato dalla sinergia tra la Tactical Rescue Association e il Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, ha aperto i battenti registrando un successo straordinario di interesse.

L’iniziativa, volta a formare ingegneri, architetti, studenti ed esperti del settore sulla protezione delle infrastrutture contro minacce esplosive e incidenti industriali, rappresenta una grande opportunità nel panorama europeo, dove tali competenze sono spesso appannaggio di pochi a causa di costi elevati.

Un’apertura istituzionale di alto profilo

La giornata inaugurale è stata nobilitata dai saluti dei vertici accademici e professionali. Il Prof. Ing. Giuseppe Barbaro (Direttore del DICEAM), il Prof. Ing. Raffaele Pucinotti, l’Arch. Santina Dattola (Presidente dell’Ordine degli Architetti) e l’Ing. Francesco Foti (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri) hanno evidenziato l’importanza strategica di far convergere l’ingegneria strutturale con l’esperienza operativa dell’antisabotaggio.

Particolarmente apprezzato l’intervento del Capitano di Vascello Antonio Lo Giudice, Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che ha manifestato stima per l’impegno della Tactical Rescue Association. Un plauso particolare è andato all’artificiere Sergi per aver messo a disposizione del mondo accademico la sua pluriennale esperienza.

A conclusione degli interventi, il Dott. Vincenzo Masseo, Presidente della Tactical Rescue Association, ha ringraziato le autorità militari e civili, ribadendo il massimo impegno dell’associazione nella formazione e consulenza per scenari ad alto rischio.

La scienza dell’antisabotaggio

Il cuore tecnico della prima giornata, dedicata ai fondamenti della fenomenologia esplosiva, è stato affidato al Sovrintendente Capo P.S. (in quies.) Giovanni Sergi. L’artificiere antisabotaggio, tra i massimi esperti nazionali in antiterrorismo, è riuscito a tradurre concetti fisici e chimici complessi in nozioni di facile comprensione per i professionisti in aula.

A causa di impegni improrogabili di uno dei docenti, l’organizzazione comunica le seguenti variazioni per i prossimi appuntamenti: