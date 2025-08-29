Reggio, la Croce Rossa Italiana lancia ‘Dai una svolta’ per sicurezza stradale e primo soccorso

La CRI di Reggio, insieme alla Polizia Stradale, presenta “Dai una svolta”: simulazioni, alcol test e buone pratiche di sicurezza

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria, attraverso i Giovani CRI, avvia l’iniziativa di sensibilizzazione “Dai una svolta”, dedicata all’educazione stradale e al primo soccorso.

L’evento, aperto alla cittadinanza e in particolare ai giovani, prevede attività di divulgazione di buone pratiche di sicurezza stradale e di primo soccorso, simulazioni con visori per comprendere gli effetti dell’alcol sul corpo e, grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, alcol test a campione su base volontaria con finalità esclusivamente preventive.

L’iniziativa non ha scopo commerciale, ma è finalizzata alla divulgazione di pratiche di primo soccorso, la prevenzione e la sicurezza sulle strade.

La Croce Rossa invita i cittadini e i media locali a partecipare e a dare visibilità a un appuntamento che mette al centro i giovani e la comunità.