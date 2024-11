Bic Reggio, Cugliandro: ‘Quanto fatto finora non basta se non continuiamo a lavorare con impegno’

Coach Antonio Cugliandro, guida della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, ha analizzato con lucidità la recente sconfitta contro Treviso e presentato la sfida cruciale di sabato contro Firenze, valida per il prosieguo delle ambizioni in Coppa Italia.

“Partiamo con le note dolenti,” esordisce Cugliandro. “La sconfitta a Treviso è arrivata dopo tre vittorie consecutive, in una giornata in cui la squadra è apparsa sottotono. Durante la settimana ho percepito un entusiasmo eccessivo che probabilmente ha influito negativamente sull’approccio alla partita. Treviso, pur essendo una squadra ancora in crescita, è stata sottovalutata, e questo ci è costato caro. Tra la stanchezza del viaggio, che comunque non deve essere una scusante, e l’eccesso di fiducia, siamo incappati in una prestazione negativa”.

La prospettiva sulla Coppa Italia

“Il sogno Coppa Italia è un po’ più distante, ma non è ancora irraggiungibile. Sabato contro Firenze sarà una partita decisiva: perdere significherebbe dire addio alla qualificazione, mentre una vittoria potrebbe rilanciarci tra le prime quattro“.

Su Firenze

“Firenze è un’ottima squadra, con il terzo attacco del campionato. Per batterli, sarà fondamentale ritrovare concentrazione e determinazione. Dobbiamo essere consapevoli che quanto fatto finora non basta se non continuiamo a lavorare con impegno“.

La gara contro Firenze diventa quindi un crocevia per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che vuole dimostrare di poter competere ai massimi livelli e mantenere vivo il sogno della Coppa Italia.