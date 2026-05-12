Marino: ‘Ok all’emendamento FdI per il piano delle opere pubbliche. Interventi per Puzzi e Armo’
Oltre un milione di euro per le periferie. Marino: "Risposte attese da anni per Puzzi, Armo e Sant'Andrea". Ecco i dettagli
12 Maggio 2026 - 11:14 | Comunicato stampa
Il Consigliere comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino, esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento presentato nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare la programmazione dell’Ente attraverso interventi strategici destinati alle periferie e alle frazioni del territorio comunale.
“L’approvazione di questo emendamento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso comunità che da troppo tempo attendono risposte e interventi adeguati – dichiara Marino -. Abbiamo lavorato con determinazione affinché venissero inserite opere fondamentali per la dignità urbana, la tutela ambientale e il miglioramento dei servizi essenziali”.
Gli interventi previsti per le periferie
Tra gli interventi approvati figurano opere mirate alla riqualificazione degli spazi e all’efficienza delle reti:
- La riqualificazione della Piazza di Puzzi di Gallina nell’ambito del progetto “Quindici Agorà per Quindici Quartieri”, con uno stanziamento di 350 mila euro;
- Il completamento e il collegamento delle reti fognarie nelle località Sant’Andrea, Aretina, Contrada Papà, Via Pirgo-Lutrà, Contrada Sorgonà di Armo e Via Palmara (350 mila euro);
- La realizzazione del collettore Puzzi-Armo e del relativo impianto di depurazione, per un valore di 600 mila euro.
“Si tratta di opere già presenti nelle precedenti programmazioni e che oggi trovano finalmente continuità amministrativa e una concreta prospettiva di realizzazione. È un risultato importante non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma anche dal punto di vista sociale e ambientale”, prosegue il Capogruppo di Fratelli d’Italia.
Prospettive future e continuità amministrativa
Marino evidenzia come l’approvazione dell’emendamento nasca dall’ascolto costante delle esigenze manifestate dai cittadini: “Le periferie e le frazioni meritano la stessa attenzione riservata al centro cittadino. Garantire infrastrutture efficienti significa assicurare qualità della vita”.
“Sono sicuro che questo iter amministrativo possa trovare continuità e definitiva realizzazione con la prossima amministrazione comunale e auspico che ciò possa avvenire con una guida di centrodestra e con Francesco Cannizzaro Sindaco, affinché questi interventi possano tradursi rapidamente in opere concrete”.
Infine, il Consigliere ringrazia i colleghi che hanno sostenuto la proposta, sottolineando come il voto dimostri la possibilità di raggiungere risultati condivisi quando si opera nell’interesse esclusivo della comunità.
Il Consigliere comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino, esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento presentato nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare la programmazione dell’Ente attraverso interventi strategici destinati alle periferie e alle frazioni del territorio comunale.
“L’approvazione di questo emendamento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso comunità che da troppo tempo attendono risposte e interventi adeguati – dichiara Marino -. Abbiamo lavorato con determinazione affinché venissero inserite opere fondamentali per la dignità urbana, la tutela ambientale e il miglioramento dei servizi essenziali”.
Gli interventi previsti per le periferie
Tra gli interventi approvati figurano opere mirate alla riqualificazione degli spazi e all’efficienza delle reti:
- La riqualificazione della Piazza di Puzzi di Gallina nell’ambito del progetto “Quindici Agorà per Quindici Quartieri”, con uno stanziamento di 350 mila euro;
- Il completamento e il collegamento delle reti fognarie nelle località Sant’Andrea, Aretina, Contrada Papà, Via Pirgo-Lutrà, Contrada Sorgonà di Armo e Via Palmara (350 mila euro);
- La realizzazione del collettore Puzzi-Armo e del relativo impianto di depurazione, per un valore di 600 mila euro.
“Si tratta di opere già presenti nelle precedenti programmazioni e che oggi trovano finalmente continuità amministrativa e una concreta prospettiva di realizzazione. È un risultato importante non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma anche dal punto di vista sociale e ambientale”, prosegue il Capogruppo di Fratelli d’Italia.
Prospettive future e continuità amministrativa
Marino evidenzia come l’approvazione dell’emendamento nasca dall’ascolto costante delle esigenze manifestate dai cittadini: “Le periferie e le frazioni meritano la stessa attenzione riservata al centro cittadino. Garantire infrastrutture efficienti significa assicurare qualità della vita”.
“Sono sicuro che questo iter amministrativo possa trovare continuità e definitiva realizzazione con la prossima amministrazione comunale e auspico che ciò possa avvenire con una guida di centrodestra e con Francesco Cannizzaro Sindaco, affinché questi interventi possano tradursi rapidamente in opere concrete”.
Infine, il Consigliere ringrazia i colleghi che hanno sostenuto la proposta, sottolineando come il voto dimostri la possibilità di raggiungere risultati condivisi quando si opera nell’interesse esclusivo della comunità.
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