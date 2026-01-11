Redel Viola, al Palacalafiore arriva Catanzaro per il derby di Calabria

Poche ore alla palla a due della 15ª ed ultima giornata del girone di andata di Serie B Interregionale, girone F. Al Palacalafiore di Reggio è tutto pronto per il derby di Calabria tra Redel Viola e Basket Academy Catanzaro.

Un prima parte di stagione che ha visto un andamento altalenante da parte dei reggini padroni di casa, che hanno saputo recuperare il terreno perso in classifica dopo l’inizio balbettante e deludente. Con la mini rivoluzione del mercato invernale il gruppo neroarancio sembra aver trovato la “quadra” e inanellato una serie di prestazioni convincenti che fanno ben sperare per un prosieguo del campionato all’altezza delle aspettative della piazza reggina.

In striscia positiva dopo la sconfitta alla decima rimediata a Matera, la squadra allenata da coach Cadeo si avvicina al giro di boa nelle zone alte della classifica a soli due punti dalla vetta occupata da Ragusa, ma anche l’avversario di stasera vive un momento positivo ed ha ambizioni importanti per la stagione in corso.

L’avversario: Basket Academy Catanzaro

A dicembre, la squadra di Catanzaro ha rinforzato il proprio roster con l’arrivo dell’esperto Angelo Luzza, ala calabrese ed ex Viola che ha contribuito alla promozione della Siaz Piazza Armerina in B Nazionale, e di Riccardo Bartolozzi, centro-ala di 205 cm, che ha chiuso la scorsa stagione con Cagliari, raggiungendo la finale per la B1 con medie di 10,5 rimbalzi e un ottimo 40% da tre.

Quest’estate il colpo è stato Illya Tyrtyshnyk, combo guardia ucraina, ex Ravenna osannato anche in riva allo Stretto, che sta brillando a suon di trentelli anche in maglia giallorossa.

L’ala piccola Serigne Mourtada Gaye, fisicamente imponente, arriva da un biennio in B Nazionale con i Bees di Fiorenzuola, mentre Zdravko Okiljevic, ala forte di 201 cm, ha avuto una buona stagione a Bisceglie con 10,7 punti e 5,8 rimbalzi di media.

Tra i confermati, Dorde Tomcic, centro di 205 cm, e Pasquale Battaglia, capitano e tiratore, continueranno a essere pilastri, insieme ai play Andrea Procopio e Marco Jesus Canestrari. Andrija Dozic, ala forte, rimane fondamentale per il roster Academy di B, mentre i giovani Francesco Giglio e Kevin Basile sono ormai fissi nelle rotazioni di coach Sant’Ambrogio.

Arbitri della serata i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Catalano di Pedara (CT). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.