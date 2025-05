Reggio Destinazione, Accatino (Film Master): ‘Qui il tramonto più bello d’Italia. Va celebrato’

Trasformare il tramonto reggino in un evento: "Come accade a Rio e Ibiza, dovrebbe essere un momento da aspettare, vivere e condividere"

Non solo Bronzi. Non solo lungomare. Reggio Calabria è molto di più. È un luogo che unisce paesaggio, storia e potenziale turistico. E oggi questo potenziale inizia a prendere forma in un progetto strutturato: si chiama Reggio Destinazione, ed è stato presentato in conferenza stampa sulla terrazza panoramica del Museo Archeologico Nazionale.

Protagonista dell’incontro anche Alfredo Accatino, direttore creativo di Filmmaster, società incaricata della visione strategica, che ha colto il cuore del messaggio: fare di Reggio una meta ambita, riconosciuta e sostenibile.

“A voi piace vincere facile perché fare una conferenza stampa in un luogo come questo tocca il cuore”, ha esordito Accatino. “Avete un territorio straordinario. In questi anni sono stati fatti passi importanti: dai nuovi scali alla prima pietra del Museo del Mediterraneo. Potete puntare in alto, verso un turismo internazionale di qualità”.

Accatino ha lanciato una proposta suggestiva, simbolica ma concreta: trasformare il tramonto di Reggio Calabria in un evento.

“Il tramonto qui è il più bello d’Italia. Uno degli elementi che vorremmo far risaltare, come accade a Rio, a Ibiza, si applaude il tramonto. Anche a Reggio dovrebbe accadere lo stesso. Che diventi un momento da vivere, da aspettare, da condividere”.

L’obiettivo è riqualificare l’offerta turistica e creare nuove economie, facendo leva non solo sui beni materiali ma anche su quelli immateriali: emozioni, narrazioni, atmosfere.

I 10 obiettivi di Reggio Reload

Il piano strategico, ribattezzato “Reggio Reload”, fissa in maniera chiara dieci obiettivi fondamentali per cambiare il volto turistico della città:

Attrarre il turismo internazionale, soprattutto under 30, e incentivare la destagionalizzazione. Riposizionare e qualificare il turismo nazionale. Potenziamento del turismo tematico, in linea con le vocazioni del territorio. Creare occupazione e nuove imprese nel settore turistico, puntando su figure come gli storyteller e migliorando i servizi. Aumentare la visibilità attraverso social awareness e narrazione. Migliorare la visitor experience e aumentare la spesa media dei turisti. Offrire coinvolgimento, intrattenimento e formazione ai visitatori. Diventare meta di permanenza, con almeno una notte trascorsa sul territorio. Posizionarsi come hub strategico per il turismo calabrese, rafforzando l’identità metropolitana. Preparare l’apertura del Museo del Mediterraneo, come fulcro culturale e simbolico.

Reggio guarda lontano, ma senza dimenticare la sua anima. E se il tramonto può diventare un appuntamento quotidiano da applaudire, allora sì, Reggio Calabria può davvero diventare una destinazione.