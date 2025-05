Reggio Destinazione, Falcomatà svela il nuovo progetto. Parola chiave? Tramonto

Reggio Calabria è una città che incanta. Lo fa con i suoi colori, con i tramonti che si specchiano sullo Stretto, con quella luce unica che avvolge le giornate e accende le sere. È una bellezza che spesso diamo per scontata, ma che può diventare forza, identità, risorsa. È da questa consapevolezza che nasce “Reggio Destinazione”, il nuovo progetto di posizionamento e marketing territoriale presentato oggi sulla terrazza panoramica del Museo Archeologico Nazionale.

Un’iniziativa promossa dal Comune, realizzata con la società Filmmaster nell’ambito della programmazione PN Metro Plus, che punta a raccontare Reggio per ciò che è: una città viva, autentica, accogliente, pronta a diventare una vera destinazione turistica, capace di attrarre investimenti e creare sviluppo.

Un’iniziativa che punta a dare continuità al percorso avviato con “Reggio Cuore del Mediterraneo”, anche al di là della candidatura a Capitale Italiana della Cultura. A illustrare i dettagli, insieme ai rappresentanti di Filmmaster, la società incaricata della strategia, è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“Non era uno spot dire che avremmo continuato a lavorare nel solco di Reggio Cuore del Mediterraneo, anche senza il titolo di Capitale della Cultura”, ha esordito il primo cittadino. “La programmazione va avanti per quella strada, ed oggi ne presentiamo un pezzo: una sorta di cornice all’interno della quale l’amministrazione si muove attraverso linee programmatiche che riguardano non solo la pianificazione urbana e il welfare, ma anche e soprattutto la cultura e il turismo”.

L’obiettivo del progetto è chiaro: migliorare i servizi, attrarre investimenti, destagionalizzare i flussi turistici e consolidare Reggio Calabria come destinazione stabile e riconoscibile.

Il sindaco ha parlato di un vero e proprio “masterplan del turismo”, uno strumento che integra e coordina tutte le attività culturali e promozionali già avviate nell’ultimo anno: festival estivi, rassegne autunnali, eventi natalizi e primaverili.

Tra le unicità su cui puntare, il primo cittadino ha sottolineato la bellezza dei tramonti reggini, spesso trascurata ma in realtà tra le più apprezzate d’Italia per intensità e durata.

“Altrove attorno al momento del tramonto ruotano intere stagioni turistiche ed eventi culturali. Noi invece lo viviamo come una normalità, ma è uno dei nostri punti di forza”, ha spiegato il primo cittadino. “Il tramonto riconcilia con la natura, ci richiama ad apprezzare i paesaggi e ci stimola ad essere più consapevoli della fortuna di vivere in una città come la nostra”.