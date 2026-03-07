Comune di Reggio, Pazzano rassegna le dimissioni. Battaglia: ‘Il suo impegno per la città’
"Al consigliere Pazzano va il nostro ringraziamento per l’impegno dimostrato e l’augurio per il suo futuro percorso umano e politico". La nota del sindaco f.f.
07 Marzo 2026 - 07:26 | Comunicato Stampa
Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, preso atto della volontà del consigliere comunale Saverio Pazzano di rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio comunale ha dichiarato:
«Ringraziamo il consigliere per il lavoro svolto in questi anni tra gli scranni dell’aula comunale e nelle commissioni. Da parte nostra c’è il riconoscimento di un percorso politico e istituzionale nel quale ha lavorato per la città, contribuendo al dibattito e all’attività amministrativa con proposte e idee».
Subentra Valentino Scordino, primo dei non eletti de La Strada
Nelle ultime settimane di consiliatura, al posto del consigliere dimissionario subentrerà il primo dei non eletti della lista La Strada, Valentino Scordino.
«Al consigliere Pazzano – ha concluso Battaglia – va il nostro ringraziamento per l’impegno dimostrato e l’augurio per il suo futuro percorso umano e politico».