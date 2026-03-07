Comune di Reggio, Pazzano rassegna le dimissioni. Battaglia: ‘Il suo impegno per la città’

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, preso atto della volontà del consigliere comunale Saverio Pazzano di rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio comunale ha dichiarato:

«Ringraziamo il consigliere per il lavoro svolto in questi anni tra gli scranni dell’aula comunale e nelle commissioni. Da parte nostra c’è il riconoscimento di un percorso politico e istituzionale nel quale ha lavorato per la città, contribuendo al dibattito e all’attività amministrativa con proposte e idee».