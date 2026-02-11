Reggio, troppi direttori f.f. al GOM. Frittelli: ‘Doteremo l’ospedale di veri primari’

Troppi primari f.f. al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Ad oggi sono ben 11 i reparti diretti da dirigenti ad interim, ossia medici a tempo e con incarichi provvisori. Una situazione che solleva dubbi e preoccupazioni sul lungo periodo, in quanto l’affidamento di reparti cruciali a primari temporanei potrebbe compromettere l’efficienza logistica e organizzativa delle strutture ospedaliere.

Abbiamo chiesto alla dott.ssa Tiziana Frittelli, commissario del GOM, quale sia il programma per risolvere il “vuoto” che di fatto limita le potenzialità dell’intero ospedale.

Da evidenziare come, tutti i dirigenti temporanei alla guida dei reparti, pur competenti, non dispongono dello stesso potere contrattuale e della stabilità di chi invece è stato scelto attraverso un concorso.

“Su questo tema abbiamo iniziato pochi giorni fa ad espletare il primo avviso pubblico”, ha spiegato il commissario ai nostri microfoni, sottolineando l’importanza della regolarizzazione dei reparti attraverso concorsi ufficiali. A tal proposito, l’Azienda Zero, da ora in poi, sarà l’ente incaricato di gestire questi concorsi.

“Abbiamo già espletato l’avviso per il Centro Regionale Trapianti”, ha aggiunto la dott.ssa Frittelli, “e stiamo procedendo con gli altri avvisi. Il nostro obiettivo è quello di dotare l’ospedale di veri primari, non semplicemente di facenti funzioni che non hanno la capacità contrattuale di incidere sulla governance. Per me, questo è un punto nodale. Su questo tema, mi permetto di dissentire rispetto all’andamento che c’era in ospedale prima del mio arrivo, per questo ho deciso di intraprendere la strada di bandire immediatamente i concorsi.”

E sulle tempistiche la dott.ssa Frittelli spiega:

“Spero che entro il primo semestre del 2026 riusciremo a completare tutti e cinque gli avvisi già banditi. Le domande sono già chiuse, abbiamo chiamato il notaio per effettuare i sorteggi e siamo già al lavoro sul secondo avviso. Il nostro obiettivo è che almeno i primi cinque primariati vengano assegnati entro il primo semestre.”

Dalle dichiarazioni della dott.ssa Frittelli emerge la determinazione dell’amministrazione ospedaliera di risolvere una questione che da troppo tempo limita la crescita e il miglioramento delle strutture sanitarie di Reggio Calabria. Il prossimo futuro potrebbe segnare una svolta importante, con la selezione di primari altamente qualificati, che possano garantire una gestione più stabile e efficiente dei reparti, e contribuire a rafforzare il sistema sanitario locale.

Vedremo nei prossimi mesi se dalle parole si passera ai fatti.