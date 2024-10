Coronavirus, il messaggio di buona Pasqua di Falcomatà: ‘Resistiamo, forza Reggio’ – VIDEO

Il sindaco Falcomatà augura una buona Pasqua alla sua città e ai suoi cittadini. Lo fa attraverso una diretta FB sulla sua pagina seduto comodamente nel proprio salotto di casa.

“Ero convinto che questa Pasqua l’avremmo trascorsa come un giorno qualsiasi, una giornata uguale a tutte le altre in questa quarantena. In realtà non è stato così. Mai come quest’anno invece ci accorgiamo come le giornate non siano affatto tutte uguali. Anche a me sono mancate tutte le cose che facciamo solitamente a Pasqua.”