‘Gianni Versace l’imperatore dei sogni’ in anteprima a Reggio Calabria
Il docufilm sarà proiettato, in anteprima assoluta in Calabria, nell'ambito della rassegna "Uno schermo sul mare"
22 Agosto 2025 - 14:37 | Comunicato Stampa
Gianni Versace torna nella sua terra attraverso il cinema. In anteprima assoluta in Calabria, nell’ambito della rassegna Uno Schermo sul Mare – Lo Specchio Dipinto, sarà proiettato il docufilm “Gianni Versace, l’imperatore dei sogni”, diretto da Mimmo Calopresti e prodotto da Qualityfilm s.r.l. con il sostegno della Calabria Film Commission.
La proiezione di sabato 23 agosto sarà arricchita da un dibattito con ospiti d’eccezione: il direttore artistico Michele Geria, il critico cinematografico Gianlorenzo Franzì, il casting director Lele Nucera e gli attori Costantino Comito, Manuel Nucera, Martina De Lorenzo, Antonio Oppedisano e Francesco Arcudi.
Un evento che unisce cinema e memoria, celebrando l’eredità creativa e lo straordinario percorso di Gianni Versace, icona mondiale della moda e figlio della Calabria.
La rassegna è organizzata da Baobei Film, finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission, e si inserisce nel cartellone dell’Estate Reggina 2025.