‘Gianni Versace l’imperatore dei sogni’ in anteprima a Reggio Calabria

Il docufilm sarà proiettato, in anteprima assoluta in Calabria, nell'ambito della rassegna "Uno schermo sul mare"

Gianni Versace torna nella sua terra attraverso il cinema. In anteprima assoluta in Calabria, nell’ambito della rassegna Uno Schermo sul Mare – Lo Specchio Dipinto, sarà proiettato il docufilm “Gianni Versace, l’imperatore dei sogni”, diretto da Mimmo Calopresti e prodotto da Qualityfilm s.r.l. con il sostegno della Calabria Film Commission.

La proiezione di sabato 23 agosto sarà arricchita da un dibattito con ospiti d’eccezione: il direttore artistico Michele Geria, il critico cinematografico Gianlorenzo Franzì, il casting director Lele Nucera e gli attori Costantino Comito, Manuel Nucera, Martina De Lorenzo, Antonio Oppedisano e Francesco Arcudi.

Un evento che unisce cinema e memoria, celebrando l’eredità creativa e lo straordinario percorso di Gianni Versace, icona mondiale della moda e figlio della Calabria.

La rassegna è organizzata da Baobei Film, finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission, e si inserisce nel cartellone dell’Estate Reggina 2025.