Reggio, donna minaccia di gettarsi dalla finestra: sul posto Polizia e VVF per scongiurare il peggio – VIDEO

Momenti di apprensione questa mattina a Reggio Calabria. Proprio in questi minuti, una donna minaccia di togliersi la vita, seduta al di fuori di una finestra del quarto piano di un edificio situato di fronte alla Villa Comunale.

L’episodio, in corso al civico 531 di Corso Garibaldi, ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, impegnati nel tentativo di mettere in sicurezza l’area e di riportare la calma.

I pompieri, in un primo momento, hanno posizionato un grande materasso di salvataggio sotto la finestra da cui la donna minaccia di lanciarsi, mentre altri operatori si sono portati all’interno dell’edificio per tentare di raggiungerla da un balcone vicino e avviare così un dialogo.

Sul posto anche il personale sanitario, pronto ad intervenire in caso di emergenza, mentre la Polizia cerca di convincere la donna a desistere dal gesto.

Nel frattempo, l’area è stata delimitata, per consentire le operazione di installazione di una struttura gonfiabile in grado di supportare la donna malauguratamente decidesse di compiere il gesto estremo. Tutti i passanti sono stati allontanati.