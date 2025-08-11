Reggio, donna ritrovata morta in casa: indagini per stabilire le cause del decesso

la polizia locale di Reggio Calabria è intervenuta in un'abitazione in via Reggio Campi ove ha constatato il decesso di una signora straniera si 57 anni

Nella mattinata di ieri , a seguito di specifica segnalazione, la polizia locale di Reggio Calabria è intervenuta in un’abitazione in via Reggio Campi ove ha constatato il decesso di una signora straniera si 57 anni.

Attese le modalità del rinvenimento e le pregresse patologie della donna, è stato immediatamente informato il sostituto procuratore di turno che, assunta la direzione delle indagini, ha disposto ulteriori accertamenti ed approfondimenti investigativi per accettare le cause della morte



Le attività sono state prontamente svolte, anche attraverso l’intervento del medico legale, dalla polizia locale. La salma della malcapitata si trova ora presso l’obitorio del GOM a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è dato sapere se sarà disposto l’esame autoptico.