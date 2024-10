Reggio Calabria aspetta il doppio concerto di Claudio Baglioni

Dopo la pausa invernale, il tour di Claudio Baglioni “Al Centro” è pronto a riprendere il suo viaggio per l’Italia attraverso una serie di imperdibili appuntamenti che hanno già tutte le carte in regola per fare il “bis” del trionfo di una prima parte, forte di oltre 250mila spettatori in 31 show.

Tra queste nuove tappe di sarà anche Reggio Calabria.

La Città dello Stretto ospiterà il tour per ben due date:

Viste le grandi richieste, la Esse Emme Musica di Maurizio Senese ha organizzato due diverse date per il concerto, il 26 e il 27 marzo al PalaCalafiore.

Anche a Reggio Calabria il palco sarà allestito al centro, con il pubblico disposto a 360 gradi tutto intorno per una grande festa durante la quale si percorreranno i 50 anni di grande musica del cantautore, attraverso una scaletta mozzafiato che comprenderà tutti i suoi più grandi successi, in ordine cronologico.

Mezzo secolo di musica, con oltre 60 milioni di copie vendute, per una carriera unica che ha saputo abbracciare una generazione dopo l’altra.

Dal pop melodico e raffinato, al rock, alla canzone d’autore, al jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live, Baglioni ha seguito anche la storia del nostro Paese attraverso il suo linguaggio, il suo costume e la sua cultura, per tornare oggi con uno straordinario viaggio a cavallo degli anni e delle canzoni che lo hanno fatto e continuano a farlo amare.

“Al Centro” – prodotto e organizzato da F&P Group – non celebra solo i 50 anni del rapporto tra Claudio Baglioni, la musica di Baglioni e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese.