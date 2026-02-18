Attacchi sessisti a Minasi, la condanna di Cedro (FdI): ‘La misoginia non ha posto nella nostra società’

“La Senatrice Tilde Minasi è stata oggetto di attacchi personali e offensivi sui social media, con commenti che hanno oltrepassato i limiti della decenza e del rispetto. Gli insulti e le offese rivolte alla Senatrice sono un chiaro esempio di sessismo e misoginia, che non hanno alcun posto nella nostra società.

Noi condanniamo fermamente questi episodi di violenza verbale e difendiamo il diritto della Senatrice Minasi a svolgere il suo ruolo istituzionale con dignità e rispetto. Il sessismo e la misoginia sono strumenti di oppressione che hanno a lungo limitato le opportunità delle donne nella politica e nella società. Non possiamo permettere che questi atteggiamenti arretrati e discriminatori continuino a influenzare il dibattito pubblico.

Difesa del ruolo istituzionale e dignità delle donne

La libertà di espressione non può essere un alibi per l’insulto e la denigrazione. Il ruolo delle donne nelle istituzioni è fondamentale per la democrazia e la parità di genere, e non sarà certo intimidato da attacchi personali e volgari.

La Senatrice Minasi, donna professionale e per bene, merita il nostro rispetto e la nostra solidarietà. La sua esperienza e la sua competenza sono un valore aggiunto per la nostra città, e non possono essere sminuite da commenti sessisti e offensivi. Chiediamo a tutti di rispettare il ruolo delle istituzioni e delle donne che le rappresentano, e di condannare ogni forma di violenza verbale e psicologica. Il sessismo e la misoginia non hanno posto nella nostra società. Difendiamo le donne e la loro dignità”.

Coordinatrice FdI Città Metropolitana di Reggio Calabria Prof.ssa Ersilia Cedro