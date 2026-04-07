‘EYBL Superfinal Under 20’, Versace: “Vetrina per il territorio reggino”

L’evento sportivo di Pallacanestro ‘EYBL Superfinal Under 20’, organizzato in collaborazione con l’ASD VIS Basket Academy, con ATAM e con il sostegno della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 12 aprile, ed è la fase conclusiva della European Youth Basketball League, una delle più prestigiose competizioni giovanili a livello europeo.



“Vogliamo farci trovare pronti ad un evento sportivo che rappresenta una vetrina per il nostro territorio. Per questo, abbiamo deciso di sostenere e promuovere una kermesse che permetterà ad oltre 300 giovani atleti provenienti da tutta Europa di mettersi in mostra in un appuntamento dall’alto impatto sportivo.

Ed è grazie all’ impegno di autorevoli professionisti che decidono di rimanere e di investire nel nostro territorio che possiamo accogliere questi eventi in grado di valorizzare le bellezze della nostra città” – sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, durante la conferenza di presentazione dell’evento, nel corso della quale ha annunciato che la struttura del Pianeta Viola di Modena sarà una delle due sedi (oltre al Palacalafiore) che ospiteranno le partite: “Finalmente restituiamo alla nostra comunità una struttura sportiva storica che mancava da troppi anni allo sport cittadino e siamo felici che sia proprio un evento dedicato ai giovani a suggellare la riapertura al grande pubblico”.



Presente anche il Delegato Metropolitano allo sport Giovanni Latella che ha sottolineato la capacità attrattiva della città: “Il nostro territorio è abituato ad ospitare i grandi eventi sportivi, perché abbiamo dimostrato di saper organizzare appuntamenti di livello, sia dal punto di vista logistico che strutturale; ma soprattutto, abbiamo saputo valorizzare la vocazione e la tradizione sportiva della nostra città in uno scenario di grande fermento e di grande entusiasmo da parte di tutte le realtà sportive e di tutte le federazioni che hanno collaborato in questi anni con la Città Metropolitana e con il Comune di Reggio Calabria”.