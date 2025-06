Il sindaco Falcomatà agli studenti: ‘Buona maturità. I vostri sogni sono i nostri sogni’

“Con l’inizio degli esami di Stato, desidero rivolgere il mio più sentito augurio di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti reggini”.

È quanto afferma Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, che, in una nota stampa, sottolinea l’importanza della maturità:

“È un momento di crescita fondamentale che segna il passaggio verso nuove esperienze di vita, di studio e lavoro. Non è solo un traguardo, ma un punto di partenza. Da qui inizia tutto perché segna il confine verso l’età adulta, un tempo che poggia le proprie fondamenta sulle relazioni costruite, giorno dopo giorno, tra i banchi di scuola, tra impegno, sacrifici, ambizioni e speranze”.

“Insieme a quello per i ragazzi e le ragazze – ha aggiunto il sindaco – il mio ringraziamento più sentito va alle famiglie che hanno accompagnato i propri figli, con affetto e pazienza, lungo un percorso formativo basilare per ogni individuo. Ai docenti, che con passione e dedizione hanno trasmesso il loro sapere ai nostri giovani, va un caloroso abbraccio, così come a tutto il personale scolastico, dirigenti, amministrativi, collaboratori, che dedicano ogni loro istante a garantire il funzionamento delle nostre scuole”.