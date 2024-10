Reggio, Falcomatà aderisce alla campagna per il referendum sulla cittadinanza

“Ho firmato, con convinzione estrema, la petizione per cambiare la legge sull’ottenimento della cittadinanza. Il successo della raccolta firme indica, chiaramente, come la volontà ed i bisogni del Paese siano anni luce lontani dalle posizioni di un Governo ideologico. Che il referendum porti nuova linfa all’Italia”.

È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dopo aver espresso il proprio sostegno al Referendum per riportare da 10 a 5 anni di soggiorno legale in Italia il requisito per ottenere la cittadinanza.

Ha aggiunto il sindaco:

“Non stiamo portando più stranieri in Italia, ma stiamo portando l’Italia in Europa: la maggior parte dei Paesi del Continente sono mille passi avanti rispetto al nostro su un tema così delicato, ma per nulla complesso se si pensa che chi nasce o cresce in Italia è italiano a tutti gli effetti”.

Ha continuato Falcomatà:

“Le associazioni che hanno promosso la raccolta firme da tempo immemore aspettano una riforma che possa davvero incidere, positivamente e radicalmente, sul destino di moltissime persone, di italiani che non vengono riconosciti tali. I diritti si estendono, non si comprimono”.

Ha concluso il sindaco di Reggio Calabria: