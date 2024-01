Reggio, Falcomatà in visita ai lavori di ripristino del manto stradale. Le zone interessate

Di seguito le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che dalle sue pagine social aggiorna la cittadinanza sui lavori in corso in diversi cantieri della città.

Dichiara il sindaco Falcomatà:

“Siamo in via Romeo. Sono venuto a salutare gli operai di Tecno Appalti che stanno facendo il ripristino di tutto il manto stradale in questa zona della città, a seguito di una collaborazione con Redel che, come sapete, sta passando la fibra in città. Questi sono ripristini che non riguardano soltanto la porzione di strada che è stata interessata dal passaggio della fibra, ma sono lavori che vengono fatti su tutto l’asse stradale. Poco fa sono salito sulla scarificatrice , era ovviamente ferma e gli operai mi spiegavano come funziona: sono dei computer che da soli capiscono qual è il livellamento che si deve dare alla strada per dare quella curvatura che consente poi di far defluire le acque”.

Spiega Falcomatà:

“Naturalmente i lavori non vengono fatti soltanto in questa parte di città, sono altre le zone interessate e siccome sono tante, le leggo. Sempre con questi ripristini verrà rifatta via Tripepi. via Vollaro, via De Blasio, via D’Annunzio, via De Nava, via Romeo e via Torrione. Questo per l’intera larghezza. Poi però ci sono altri lavori in corso che voi vedete in città, che sono lavori che sta portando avanti l’amministrazione comunale e sono i lavori di via Guglielmo Marconi, di via Sbarre Superiori, via Pio XI l’intera carreggiata e poi domani dovrebbe iniziare la scarifica e la fresatura di via Rovagnere per l’intero tratto e la traversa seconda di via Ravagnese. Li leggo perché naturalmente sono tanti. Sono lavori che vengono fatti in notturna, così come richiesto dall’amministrazione comunale per creare meno disagio possibile ai cittadini, atteso che sono arterie particolarmente trafficate, soprattutto nelle prime ore del mattino”.