Mafia and Firm Performance, Falcomatà: ‘Un contributo globale alla lotta alla criminalità’

«Complimenti al professor Nicolò per essersi cimentato in una fatica editoriale che offre una visione inedita sul fenomeno mafioso e sul suo impatto nella libera concorrenza» – con queste parole il Sindaco Giuseppe Falcomatà saluta l’ultimo lavoro del professor Domenico Nicolò, docente di Economia Aziendale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il volume presenta i risultati del progetto di ricerca PRIN PNRR 2022, intitolato “L’effetto della criminalità organizzata sull’efficienza tecnica delle imprese e sugli investimenti in ricerca e sviluppo”, condotto in collaborazione tra:

«Un lavoro che assume ancor più valore – ha aggiunto il Sindaco Falcomatà – perché scritto in inglese e dunque porta con sé tutti i connotati di un elaborato globale, che punta a superare i confini del nostro Paese per tuffarsi in un dibattito non solo accademico ma anche di stringente attualità. Lo fa con un punto di vista attento alle dinamiche economiche che si generano in presenza del fenomeno mafioso, attraverso l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale, e soprattutto con un’attenta analisi dei sistemi di pianificazione e controllo di gestione nel valutare le prospettive di continuità delle imprese criminali sotto amministrazione giudiziaria».