Mafia and Firm Performance, Falcomatà: ‘Un contributo globale alla lotta alla criminalità’
Il primo Cittadino ha partecipato alla presentazione del saggio del Professor Nicolò: "Un contributo non solo accademico, ma di stringente attualità"
05 Novembre 2025 - 16:04 | Comunicato Stampa
«Complimenti al professor Nicolò per essersi cimentato in una fatica editoriale che offre una visione inedita sul fenomeno mafioso e sul suo impatto nella libera concorrenza» – con queste parole il Sindaco Giuseppe Falcomatà saluta l’ultimo lavoro del professor Domenico Nicolò, docente di Economia Aziendale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Il nuovo libro del professor Nicolò e la ricerca PRIN PNRR 2022
Il volume presenta i risultati del progetto di ricerca PRIN PNRR 2022, intitolato “L’effetto della criminalità organizzata sull’efficienza tecnica delle imprese e sugli investimenti in ricerca e sviluppo”, condotto in collaborazione tra:
- Università di Messina
- Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Un lavoro di valore internazionale e di grande attualità
«Un lavoro che assume ancor più valore – ha aggiunto il Sindaco Falcomatà – perché scritto in inglese e dunque porta con sé tutti i connotati di un elaborato globale, che punta a superare i confini del nostro Paese per tuffarsi in un dibattito non solo accademico ma anche di stringente attualità. Lo fa con un punto di vista attento alle dinamiche economiche che si generano in presenza del fenomeno mafioso, attraverso l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale, e soprattutto con un’attenta analisi dei sistemi di pianificazione e controllo di gestione nel valutare le prospettive di continuità delle imprese criminali sotto amministrazione giudiziaria».
Falcomatà: “Un contributo prezioso per la tutela del lavoro e della legalità economica”
«Dal punto di vista di un amministratore e guida di una comunità locale – ha concluso il Sindaco Falcomatà – un aspetto del volume che mi ha piacevolmente colpito è la volontà di misurare gli effetti negativi del fenomeno mafioso sul libero mercato, dando però valore alla tutela dell’attività economica e dei livelli occupazionali.
In altre parole, viene data la giusta attenzione a quella continuità economica indispensabile per evitare ricadute sociali, prendendo a modello approcci che non condannano all’irrilevanza economica le aziende infiltrate dalla criminalità, ma che tengono conto dei diritti delle persone, della garanzia dei posti di lavoro e della valorizzazione del capitale umano e identitario dei territori, proteggendo la storicità delle imprese stesse».