Atto intimidatorio ex Cinema Orchidea, Falcomatà: ‘Non indietreggiamo, l’opera va avanti’

Il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene dopo la scoperta dell’atto a scopo intimidatorio e afferma:

“Il cronoprogramma della costruzione del polo culturale procede spedito e grande merito va ascritto all’impresa e alle maestranze che, ogni giorno, operano per dotare Reggio di un moderno polo attrattivo. Confidiamo, convintamente, nell’operato degli inquirenti affinché, nel più breve tempo possibile, riescano a dare un volto e un nome agli autori di questo gesto vile che offende le coscienze e colpisce la crescita e lo sviluppo civile della nostra comunità”.