Al via la ‘Festa del cioccolato’, Tripodi: ‘Reggio punto di riferimento per le eccellenze’

L’assessore comunale alla “Città produttiva” Alex Tripodi, affiancato dal consigliere con delega alla Promozione dell’immagine della città e al Turismo Giovanni Latella, ha preso parte alla cerimonia di inizio della Festa del Cioccolato 2026.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Confesercenti, Conpait e Associazione nazionale cioccolatieri, si svolge da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo su Corso Garibaldi. Si tratta di un’iniziativa che, nell’ambito delle Feste del Cioccolato Nazionali, punta a promuovere il consumo consapevole e responsabile del cioccolato artigianale privo di additivi e conservanti.

«Reggio Calabria continua ad essere una meta importante per le eccellenze dell’artigianato – ha commentato l’assessore Tripodi – e la Festa del Cioccolato, giunta ormai alla VIII edizione, si conferma tra gli eventi che, grazie alla continuità e al costante confronto con il tessuto produttivo, contribuiscono a rendere la città sempre più attrattiva. L’Amministrazione comunale promuove con convinzione queste partnership che mettono Reggio al centro di un percorso grazie al quale arrivano in città operatori del settore provenienti da ogni parte d’Italia, valorizzando anche la nostra tradizione pasticcera e le nostre realtà commerciali. Sono eventi che vedono la partecipazione di tante famiglie reggine – ha concluso Tripodi – e che ci fanno riscoprire la città rendendola un punto di attrazione e di sviluppo economico».