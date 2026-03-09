Festa del Cioccolato a Reggio: laboratori, degustazioni e divertimento per tutte le età

Torna a Reggio Calabria l’appuntamento più dolce dell’anno con l’ottava edizione del Tour delle Feste del Cioccolato Artigianale. La manifestazione si terrà da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 lungo il centralissimo Corso Garibaldi, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Confesercenti. Un viaggio goloso tra le eccellenze italiane dove i Maestri Cioccolatieri faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni.

La festa celebra il cioccolato nella sua forma più autentica, privo di additivi e conservanti. I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini e cioccolato con frutta secca, tutti realizzati con tecniche tradizionali che garantiscono un’aroma intenso e una texture inimitabile.

Laboratori e divertimento per tutte le età

L’evento offrirà un ricco programma di attività. Sarà presente il Maestro Cioccolatiere Angelo Musolino, presidente di Conpait Reggio Calabria, per svelare i trucchi della lavorazione raffinata. Per i più piccoli è previsto il Choco Play, un paradiso di divertimento con mascotte e truccabimbi.

I laboratori didattici saranno dedicati agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado, con l’obiettivo di diffondere la cultura del consumo consapevole di alimenti genuini. Per iscrivere le classi, gli insegnanti possono utilizzare il link. Per non perdere le novità, è possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook.