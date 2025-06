Reggio, fiamme vicino alla pista del ‘T. Minniti’: intervento in corso dei Vigili – VIDEO

Un incendio è divampato in una zona esterna all’area aeroportuale, ma molto vicina alla pista di atterraggio del ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria.

Le fiamme hanno interessato un terreno al di là della recinzione, in evidente stato di abbandono e incuria, che delimita lo scalo, minacciando l’operatività dell’infrastruttura.

A dare l’allarme sono stati i vertici della Sacal, società che gestisce l’aeroporto reggino. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, attualmente impegnati nello spegnimento del rogo. Il fuoco si è propagato rapidamente, complice il vento e la vegetazione secca, ma al momento non si registrano danni alla pista né interruzioni al traffico aereo.

L’area colpita dalle fiamme si trova in prossimità dello scalo, ma fuori dal perimetro interno. Le squadre antincendio stanno lavorando per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza la zona, evitando che le fiamme possano raggiungere infrastrutture sensibili.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Non si esclude l’origine dolosa o accidentale. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre la Sacal segue da vicino l’evoluzione dell’intervento per garantire la piena sicurezza delle operazioni aeroportuali.