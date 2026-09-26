Reggio Calabria FilmFest, Marcello Fonte e Max Mazzotta premiati con il Bergamotto d’Argento

Una quinta giornata nel segno del grande cinema d’autore e delle eccellenze del territorio al Reggio Calabria FilmFest – Festival dello Stretto. La serata di venerdì 25 settembre all’Arena di Piazza De Nava ha visto protagonista il film “Asino vola“, diretto da Marcello Fonte e Paolo Tripodi, proiettato nell’ambito della sezione Schermo d’Autore e introdotto da un’esibizione della Banda di Archi.

Marcello Fonte e Max Mazzotta incontrano il pubblico

Sul palco, l’emozionante incontro con il pubblico condotto da Marcello Fonte (Palma d’Oro a Cannes) e dall’attore e regista Max Mazzotta. Proprio a Mazzotta e Fonte è stato conferito il prestigioso premio Bergamotto d’Argento, la scultura in argento realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato.

Ludovica Nasti protagonista della giornata

Ad impreziosire l’appuntamento è stata la presenza della giovanissima e pluripremiata attrice Ludovica Nasti, madrina ufficiale di questa XX edizione del Festival. La Nasti ha affiancato la giuria di esperti nelle sessioni formative del contest “Next Actor Calabria” rivolto ai giovani talenti del territorio e ha partecipato agli incontri del ricchissimo programma culturale della giornata.

Workshop, innovazione e cortometraggi

La giornata del 25 settembre si era aperta con i workshop tecnici ed educativi dedicati alle nuove tecnologie e all’innovazione: dall’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’inclusione e i media, fino ai temi della sostenibilità ambientale nel settore cine-audiovisivo.

Spazio poi al Concorso Cortometraggi “Millennial Movie” e ai seguitissimi appuntamenti podcast, prima del gran finale all’aperto.