Elezioni suppletive a Reggio, guida al voto: candidati, comuni coinvolti e modalità

Domenica 27 e lunedì 28 settembre gli elettori del collegio uninominale U05-Reggio Calabria sono chiamati a scegliere il nuovo deputato che occuperà il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro

Ci siamo, è arrivato l’appuntamento con le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria. Il voto è stato convocato per assegnare il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria alle amministrative del 2026.

Le urne saranno aperte domenica 27 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 28 settembre dalle ore 7 alle 15. Gli elettori chiamati al voto sono quelli dei 71 Comuni appartenenti al collegio elettorale, distribuiti nell’area metropolitana di Reggio Calabria.

I numeri del collegio elettorale

Il collegio uninominale U05-Reggio Calabria comprende complessivamente:

71 Comuni su 97 dell’area metropolitana

487 sezioni elettorali

345.788 elettori complessivi

58.729 elettori residenti all’estero

Tra i Comuni coinvolti ci sono, oltre al capoluogo Reggio Calabria, anche centri come Villa San Giovanni, Scilla, Melito di Porto Salvo, Locri e Siderno.

Perché si vota

La consultazione è necessaria per assegnare il seggio alla Camera dei deputati che era stato conquistato da Francesco Cannizzaro alle elezioni politiche del 2022.

Dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria, avvenuta nel 2026, Cannizzaro ha lasciato l’incarico parlamentare per l’incompatibilità tra le due cariche. Trattandosi di un seggio assegnato in un collegio uninominale, la legge prevede lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il candidato che ottiene il maggior numero di voti viene eletto deputato. Non è previsto il ballottaggio e non è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

I quattro candidati in corsa

Sono quattro i candidati che si contendono il seggio alla Camera.

Fabio Roscioli – Centrodestra

Il centrodestra sostiene Fabio Roscioli, avvocato e dirigente nazionale di Forza Italia.

Frank Benedetto – Centrosinistra

Il centrosinistra candida Francesco Antonio Benedetto, detto Frank, medico cardiologo ed ex consigliere comunale di Reggio Calabria.

Domenico Giannetta – Futuro Nazionale

Domenico Giannetta, ex esponente di Forza Italia ed ex deputato regionale, è il candidato di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci.

Per il partito si tratta della prima partecipazione elettorale con il proprio simbolo.

Francesco Toscano – Democrazia Sovrana Popolare

Il quarto candidato è Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, già candidato alla presidenza della Regione Calabria.

Come si vota

Per votare è necessario presentarsi al seggio con:

tessera elettorale;

documento di identità valido.

La scheda elettorale riporta i nomi dei quattro candidati con i rispettivi simboli.

L’elettore dovrà tracciare un segno sul nome del candidato prescelto.

Il voto espresso per il candidato determina automaticamente l’attribuzione alla lista o alle liste collegate, dove previste.

Quando si conoscerà il risultato

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio delle schede. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale.

Il nuovo deputato rappresenterà il collegio U05-Reggio Calabria alla Camera fino alla conclusione della legislatura.