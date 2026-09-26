Reggina: mister Marchionni annuncia un importante recupero. Il passaggio sul Granillo sold out

Aggiornamento per quello che riguarda gli infortunati, ne parla mister Marchionni: “Abbiamo recuperato Guida, c’è Franchini che ne avrà ancora per un pò e Reis starà fuori per altri dieci giorni. Palmieri ne avrà ancora per un pò purtroppo.

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Il sold out al Granillo? E’ certamente merito dei calciatori che si impegnano fino all’ultimo istante. E’ una soddisfazione anche da parte mia vedere un gruppo di ragazzi che ha voglia di stupire, sempre. Quello che arriva deve essere sempre meglio di quello fatto. A Lamezia è stata davvero una gioia vedere una squadra giocare in un campo dove non si poteva giocare.

Baggi già a Pineto aveva dimostrato la sua forza. A volte si passa inosservati, ma lui sta dimostrando la vera forza che ha, si mette a disposizione dei compagni ed è molto rispettato dal gruppo. E’ un calciatore pieno di energia, un giocatore così ad un allenatore dà molta serenità“.