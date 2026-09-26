Reggina: Marchionni presenta il match con l’Igea Virtus. E poi sulle dichiarazioni di Bonina…

Consueto appuntamento con mister Marchionni alla vigilia del match. Al Granillo si gioca la quinta gara di questo campionato con la Reggina alla ricerca della quinta vittoria consecutiva contro la Nuova Igea: “Chi ha giocato al calcio sa che quello che conta è il lavoro, non mi occupo di quello che dicono gli altri, devo pensare alla mia squara. Sinceramente non dò peso a quelle dichiarazioni (Bonina Igea Virtus), il mio unico pensiero è quello che dovrà accadere in campo domani. Il sistema di gioco conta meno rispetto ai concetti, abbiamo studiato la Nuova Igea con i suoi pregi e i suoi difetti. Rispetto per tutti, ma pensiamo soprattutto a noi stessi, con l’applicazione e il lavoro di tutti i giorni, si può arginare quello che possono fare gli altri.

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Ai miei calciatori ho cercato sin dall’inizio di trasmettere il concetto di gruppo e questo lo stanno mettendo in pratica alla grande. Quando un allenatore trova una squadra convinta di quello che sta facendo, non c’è cosa migliore. I complimenti vanno fatti ai giocatori non a me. Ci tengono tantissimo, questo deve essere un anno diverso, di cambiamento e che deve portare la Reggina dove merita.

Il presidente Lotito allo stadio è una risposta ai risultati che stiamo ottenendo, vogliamo regalargli una gioia, e tutto dipenderà dalla prestazione. Speriamo porti bene (sorride). La Nuova Igea ha fatto tanti gol e diversi ne ha presi, non è la prima squadra che viene al Granillo a giocarsi la partita. Chi vuole vincere il campionato deve segnare tanto, ma subìre poco e noi lo stiamo facendo. Ho tanti dubbi sullo schieramento iniziale, il gruppo è forte e con tante soluzioni. Quando le cose vanno bene è difficile lavorare sull’aspetto mentale, l’unica cosa che ho chiesto è quella di essere se stessi e di prepararsi al meglio per dimostrare la nostra vera forza. Dobbiamo giocare con la consapevolezza di chi sa di essere forte. Domani è una partita come le altre, ma sono proiettato a maggio”.