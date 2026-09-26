Dierre, Jovan Miljanic: ‘Trapani campo caldo, ma noi siamo pronti. Campionato lungo e divertente’

"Hanno confermato molti giocatori e aggiunto un paio di innesti nuovi e di qualità"

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della nuova stagione. La Dierre è pronta a scendere in campo per la prima giornata di campionato, e lo farà subito con una trasferta insidiosa sul parquet della Virtus Trapani. Abbiamo raggiunto Jovan Miljanic, uno dei punti fermi della squadra, per fare il punto della situazione.

“Sì, stiamo bene. Gli acciacchi fisici sono passati. Purtroppo abbiamo un giocatore che sarà fuori, ma cercheremo di recuperarlo il prima possibile. Per il resto ci sentiamo bene, assolutamente. L’avversario? Trapani in casa è una squadra difficile da battere, è un campo caldo. L’abbiamo visto anche l’anno scorso quando abbiamo giocato lì. Hanno messo dentro buoni elementi, come Lazzari che è una new entry. Hanno confermato molti giocatori e aggiunto un paio di innesti nuovi e di qualità. Sicuramente sarà una squadra difficile da affrontare, ma noi daremo il massimo”.

Il segreto è pensare a voi stessi?

“Sì, sicuramente. Alla fine bisogna essere concentrati e fare il nostro. Il campionato è sicuramente lungo e difficile. Rispetto all’anno scorso hanno fatto un girone unico, quindi ci saranno più partite e il calendario è molto più tosto. Però, diciamo che anche se è più lungo, è più divertente: sono più partite da giocare. Ci aspetta un campionato difficile, ma daremo il nostro massimo”.