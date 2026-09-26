Reggina-Nuova Igea: il club comunica un altro sold out. Si va verso il tutto esaurito

Ormai manca poco al primo confronto diretto di questo avvio di stagione tra la Reggina e la Nuova Igea. Era facile immaginare, e lo avevamo anche anticipato, che si sarebbe andati incontro al possibile sold out in tutti i settori. In queste ore il club ha comunicato: “A più di ventiquattrore da Reggina-Nuova Igea Virtus, il tempio del tifo amaranto ha fatto registrare il tutto esaurito.

Restano disponibili circa 500 tagliandi dei settori Tribuna Centrale e Tribuna Vip“.