Reggina-Nuova Igea: il club comunica un altro sold out. Si va verso il tutto esaurito
Il dettaglio dei settori dove c'è ancora disponibilità di biglietti
26 Settembre 2026 - 13:30 | Redazione
Ormai manca poco al primo confronto diretto di questo avvio di stagione tra la Reggina e la Nuova Igea. Era facile immaginare, e lo avevamo anche anticipato, che si sarebbe andati incontro al possibile sold out in tutti i settori. In queste ore il club ha comunicato: “A più di ventiquattrore da Reggina-Nuova Igea Virtus, il tempio del tifo amaranto ha fatto registrare il tutto esaurito.
Restano disponibili circa 500 tagliandi dei settori Tribuna Centrale e Tribuna Vip“.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google