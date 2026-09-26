City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina-Nuova Igea: il club comunica un altro sold out. Si va verso il tutto esaurito

Il dettaglio dei settori dove c'è ancora disponibilità di biglietti

26 Settembre 2026 - 13:30 | Redazione

Curva Sud Tifosi Ultras Reggina ()

Ormai manca poco al primo confronto diretto di questo avvio di stagione tra la Reggina e la Nuova Igea. Era facile immaginare, e lo avevamo anche anticipato, che si sarebbe andati incontro al possibile sold out in tutti i settori. In queste ore il club ha comunicato: “A più di ventiquattrore da Reggina-Nuova Igea Virtus, il tempio del tifo amaranto ha fatto registrare il tutto esaurito.
Restano disponibili circa 500 tagliandi dei settori Tribuna Centrale e Tribuna Vip“.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?