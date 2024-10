France2 celebra Reggio Calabria, rivoluzionaria culla della stampa ebraica

È grazie al geniale e visionario stampatore reggino Avraham Ben Garton, ebreo scappato dalla Penisola Iberica e rifugiatosi in Calabria nel XV secolo, che Rav Rabbi Chlomo Ben Itzhak Hatzarfati detto Rashi è l’autore francese più letto e tradotto in tutto il mondo.

Parola di France 2, canale pubblico della Tv francese, che domenica sera ha dedicato uno speciale della seguitissima rubrica di cultura ebraica “À l’origine” (Clicca qui per il video) alla modernità del rabbino Rashi e alla sua capacità di anticipare il dialogo interreligioso.

Ospiti della puntata il rabbino capo di Francia Haïm Korsia, il filosofo, giornalista e saggista francese Bernard-Henri Lévy e il gotha dell’ebraismo francese ed europeo.

Uno spazio specifico è stato dedicato a Reggio Calabria “che nel Rinascimento è diventata la capitale mondiale dell’editoria ebraica ed è grazie a uno stampatore reggino che Rashi è l’autore francese più letto nel mondo”. Il rabbino capo di Francia in persona ha magnificato le innovazioni tecnologico-editoriali partorite nel quartiere reggino della Giudecca:

“A Reggio Ben Garton scelse di stampare i commentari di Rashi e non la Bibbia. Il geniale artigiano fu in qualche modo l’inventore del moderno ipertesto. Accanto al testo originale abbina i commenti di Rashi e utilizza la tecnica dei caratteri mobili. Questa innovazione tecnologica nata in Calabria fece sì che il pensiero di Rashi si diffondesse in tutto il mondo”.