Reggio, furto alla palestra di San Giovannello, Milia: ‘Atto vile, sviluppo non può essere fermato da poche mele marce’

“Un atto vile che rappresenta, purtroppo, l’ennesimo ostacolo nel percorso travagliato di una struttura che è un simbolo di attesa e frustrazione per l’intera comunità. Esprimo la più totale solidarietà alla ditta per il furto subito”.

A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, che interviene con fermezza in merito al furto subito dal cantiere del Centro Polisportivo di San Giovannello.

“Il gruppo consiliare di Forza Italia, così come il movimento giovanile, ha tenuto i riflettori costantemente accesi su quest’opera, proprio per scongiurare che finisse nel dimenticatoio o, peggio, preda di atti delinquenziali: io stesso, poche settimane fa ho effettuato un sopralluogo proprio per valutare gli interventi e verificare lo stato di avanzamento lavori” dichiara Milia.

“Non possiamo accettare che la speranza di restituire questa struttura sportiva alla città si spenga: oggi più che mai, quest’atto criminoso rafforza la nostra determinazione e l’idea che completare il cantiere rappresenti soprattutto un dovere politico inderogabile -conclude il capogruppo- per garantire alla città un impianto sportivo di livello, moderno e funzionante”.