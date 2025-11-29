Reggio, furto al centro polisportivo di San Giovannello, Latella: ‘Atto deplorevole’
Rubati strumenti e materiali elettrici al cantiere di San Giovannello. "Un atto che indigna e danneggia tutti" le parole del consigliere
29 Novembre 2025 - 14:17 | Comunicato Stampa
«Esprimo la mia più ferma condanna per il furto avvenuto al Centro Polisportivo di San Giovannello, dove ignoti hanno sottratto strumenti e materiali elettrici necessari al proseguimento dei lavori nella palestra polifunzionale».
Lo afferma in una nota Giovanni Latella, consigliere comunale con delega a Sport e Turismo.
«Non c’è dubbio che si è trattato di un atto deplorevole che indigna e danneggia l’intera collettività, oltre che le ditte impegnate quotidianamente per restituire alla città un impianto moderno e funzionale. È bene ribadire che l’Amministrazione Falcomatà non si farà intimidire da questi comportamenti illegali: i lavori proseguiranno con determinazione, così da garantire la consegna dell’impianto alle federazioni e alle società sportive del territorio, nei tempi programmati– ha concluso il delegato – lo sport è una risorsa preziosa e merita rispetto, tutela e impegno costante da parte di tutti».